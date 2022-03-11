Селенгинский район, Бурятия, 11 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве брата. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в преддверие нового 2022 года.

Pixabay.com Нападение с ножом

Вечером 29 декабря обвиняемая у себя дома распивала спиртное со старшим братом, приехавшим в гости из другого села. В какой-то момент из-за незначительного повода родственники поссорились, в результате мужчина ударил сестру кулаками по голове.

«В ответ женщина схватила кухонный нож и с силой нанесла им множество ударов родственнику в шею, грудную клетку и по другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Затем женщина сама позвонила в полицию и оставалась дома до их приезда. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

Читайте также: Жителя Бурятии признали виновным в убийстве брата