Сантьяго-де-Компостела, Испания, 11 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Глава правительства Галисии и главный претендент на пост главы «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо обвинил Социалистическую партию Испании (PSOE) в том, что она поставила правых в Кастилии и Леоне перед выбором между соглашением с ультаконсерваторами из «Голоса» (Vox) и стабильностью правительства региона и повторными выборами. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

Он также выразил уважение решению главы правительства Кастилии и Леона Альфонсо Фернандеса Маньюэко о заключении такого договора.

Таким образом, после заключения соглашения с «Голосом» Альфонсо Фернандес Маньюэко может быть переизбран главой правительства региона.