Екатеринбург, 11 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Грузинские футболисты Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе приостановили действие контрактов с екатеринбургским «Уралом». Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Екатеринбург Арена»

«Гагнидзе и Цулукидзе по взаимному согласию сторон приостанавливают действие контрактов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игроки попросили о приостановке контрактов в связи с тем, что ФИФА разрешила футболистам это делать. Такая норма действует до 30 июня.

Добавим, что оба игрока не отметились результативными действиями в составе «Урала» в текущем сезоне.