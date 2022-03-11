Владикавказ, 11 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Северной Осетии пост министра культуры вновь занят. На должность руководителя ведомства назначен Эдуард Галазов. Указ о назначении его на должность министра культуры подписал 11 марта глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

Khabar 24 Кресло руководителя

Напомним, прежний глава минкульта Эльбрус Кубалов сложил полномочия 10 марта, написав заявление об уходе по собственному желанию.

Эдуард Галазов историк по образованию, до назначения на должность министра работал деканом факультета искусств в Северо-Осетинском госуниверситете. Ранее он уже занимал пост министра культуры, руководя ведомством до 2008 года. Он заслуженный работник культуры Чеченской Республики и заслуженный работник культуры Республики Северная Осетия-Алания.