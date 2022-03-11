Село Пыщуг, Костромская область, 11 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в селе Пыщуг Костромской области, в результате которого погиб мужчина и пострадала многодетная семья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в Пыщуге

По версии следователей, причиной возгорания в 8-квартирном деревянном доме стал поджог. Подозреваемым по делу выступает его 66-летний обитатель. Мужчина признался в том, что 9 марта употреблял алкоголь со своими родственниками. Между ними возникла ссора, после чего он захотел убить родных. Он облил пол в комнате бензином и поджог его, сбежав из квартиры.

Родственники подозреваемого смогли выбраться на улицу через окно. Другие жильцы дома — семейная пара с двумя детьми 1 и 3 лет получили ожоги и были отправлены в больницу. Ещё один мужчина погиб. На время расследования подозреваемого заключат под стражу. В случае, если его вина будет доказана, мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.