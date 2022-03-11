Луганск, 11 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Киевские боевики произвели обстрел Теплогорска на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. Об этом 11 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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Уточняется, что обстрел указанного населенного пункта со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и в ходе него по Теплогорску было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

«Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад наращивает военное присутствие у границ России.