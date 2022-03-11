Пермь, 11 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Перми местный житель выплатил долги курганца, у которого купил автомобиль Porsche Cayenne. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

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По данным ведомства, у владельца иномарки накопились долги по штрафам за нарушение правил дорожного движения и по налогам. Общий объем задолженности превысил 310 тыс. рублей, в том числе за нарушение правил дорожного движения — 210 тыс. рублей. От приставов из Курганской области в пермскую службу поступило поручение о наложении ареста на транспортное средство.

Судебные приставы установили, что принадлежащий должнику автомобиль находится в Перми. Также было установлено постоянное место парковки. Когда машина в очередной раз подъезжала по данному адресу, автоинспекторы задержали ее.

«Проверка документов показала, что гражданин, находящийся за рулем Porsche, является собственником транспортного средства по договору купли-продажи, вот только зарегистрировать машину на свое имя не торопился. При этом у нового владельца истек срок действия водительского удостоверения, что стало основанием для составления сотрудниками ГИБДД административного протокола по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим данного права», — сказали в УФССП по Пермскому краю.

Чтобы избежать ареста автомобиля, пермяк погасил имеющиеся долги. Однако ему еще предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за езду без прав. В противном случае мужчину вновь ждет встреча с судебными приставами.