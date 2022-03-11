Кемерово, 11 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Руководители фракций политических партий в парламенте Кемеровской области подписали обращение в поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации. Оно будет опубликовано на сайте парламента региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Бесчисленным количеством фейков, потоками лживой информации наши противники стараются разобщить нас, вселяя сомнения в правильности действий руководства нашей страны и нашей армии. Ряд недружественных государств считает, что беспрецедентной лавиной санкций можно подавить Россию, разрушить нашу экономику и государственность. Но, как это бывало и раньше в истории нашей страны, трудности только консолидируют общество. Жизнь страны не остановится, — говорится в обращении. — Президент и правительство Российской Федерации делают все возможное, чтобы санкции минимально отразились на повседневной жизни людей. В экстренном порядке разрабатываются меры поддержки в социальной сфере, в сфере предпринимательства, на рынке труда, в промышленности — во всех отраслях экономики. У руководства страны есть четкое понимание, что нужно делать. Никто не будет оставлен в трудную минуту — у нас в России иначе и не заведено. И это главное. (…) Мы, руководители фракций политических партий в парламенте Кузбасса, поддерживаем нашего президента и призываем объединиться все здоровые общественные и патриотические силы Кузбасса».

Они подчеркнули, что «будущее России в надежных руках её многонационального народа».