Лондон, 11 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Британский певец Rex Orange County (Александр Джеймс О'Коннор) выпустил новую пластинку. Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 11 марта.

Скриншот YouTube Rex Orange County

Альбом получил название WHO CARES? и включил в себя 11 треков. Единственным гостем на релизе стал американский рэпер Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма).

Напомним, что Rex Orange County начал музыкальную деятельность в 2015 году. На текущий момент дискография артиста насчитывает четыре студийные пластинки.