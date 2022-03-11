Токио, 11 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Проводимые Россией на Курильских островах и Сахалине военные учения являются недопустимыми. Об этом 11 марта на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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Он подчеркнул, что Токио заявило протест российской стороне в связи со стартовавшим 10 марта этапом боевого слаживания.

«11 марта мы выразили протест по дипломатическим каналам, поскольку эти учения не соответствуют позиции нашей страны и являются недопустимыми», — подчеркнул генсек японского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта пресс-служба Восточного военного округа сообщила о проведении дислоцированными на Курильских островах подразделениями ЗРК С-300В4 ВВО плановой тренировки по противовоздушной обороне — отражению авианалёта условного противника.

В ходе тренировки расчёты ЗРК С-300В4 выполнили учебный обстрел вошедших в зону поражения «нескольких десятков воздушных целей», по результатам которого все они были успешно «уничтожены». Также расчёты комплексов отработали оперативный обмен данными внутри единой системы противовоздушной обороны округа.