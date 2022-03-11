Москва, 11 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. «Работы с особо опасными биологическими материалами и возбудителями заболеваний, фактически по совершенствованию и созданию новых видов бактериологического оружия до сегодняшнего дня ведутся в рамках сотрудничества с НАТО и США на территории Украины», — заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. По его словам, «эти «научные» программы и сами лаборатории были перенесены из США на «вассальные» территории из-за законодательных ограничений, принятых в этой стране. Теперь юридически Америка не имеет отношения к работам над новыми видами оружия массового поражения. Даже в открытые источники просачивалась информация о том, что опыты ставятся не только на обычном биологическом материале и, возможно, на живых объектах. Думаю, что не одна страна НАТО не признает любые, даже «железные» доказательства. И, тем более, не один международный трибунал их не примет. Это программы — кого надо программы». «Расследование данной истории необходимо проводить отдельно, поскольку может стоять вопрос о подготовке массового геноцида с использованием запрещенного оружия», — уверен Кабанов.