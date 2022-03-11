Джакарта, 11 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с послом России и послом Украины в Индонезии, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Встречи с двумя послами проходили отдельно.

Глава МИД Индонезии обсудила с послами ситуацию на Украине. Ретно Марсуди подчеркнула важность деэскалации, снижения напряженности на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запрещает гражданам добровольно вступать в войска, чтобы сражаться на стороне других стран.