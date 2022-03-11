Якутск, 11 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Принятие федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» стоит отложить в связи со сложной ситуацией в экономике России, считает политолог из Якутии Андрей Данилов.

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«На фоне всего этого даже на замену табличек денег уйдёт очень много, что сейчас для бюджета страны не самая лёгкая задача. Поэтому стоит призадуматься, и, если и вводить какие-то изменения, то постепенно. В Якутии стоит всё-таки сохранить парламент, в котором 70 человек, и местные органы власти. Лучше пока отложить такие серьёзные реформы до лучших времён», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что в законодательстве России итак происходит много перемен, и этого пока достаточно. Андрей Данилов предлагает переключить внимание на экономическую ситуацию

«Нужно заниматься перестройкой экономики, а выборное законодательство пускай остаётся на том же уровне», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в Госсобрании Якутии внесли 12 предложений. В том числе депутаты озвучили опасения о возможном снижении финансирования труднодоступных проблемных населённых пунктов.