Нужно заниматься перестройкой экономики России — мнение
Якутск, 11 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Принятие федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» стоит отложить в связи со сложной ситуацией в экономике России, считает политолог из Якутии Андрей Данилов.
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Он считает, что в законодательстве России итак происходит много перемен, и этого пока достаточно. Андрей Данилов предлагает переключить внимание на экономическую ситуацию
Как сообщало ИА REGNUM, в проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» в Госсобрании Якутии внесли 12 предложений. В том числе депутаты озвучили опасения о возможном снижении финансирования труднодоступных проблемных населённых пунктов.