Екатеринбург, 11 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Жительница Кушвы Свердловской области взыскала с управляющей компании более 1 млн рублей. На ее автомобиль сошел снег. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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В результате падения снега на машине образовались вмятины, было разбито стекло. Стоимость ремонта оценили почти в 760 тысяч рублей. После произошедшего свердловчанка обратилась в управляющую компанию с требованием выплатить ей стоимость ремонта машины. Однако в компании отказались компенсировать ущерб.

Тогда женщина обратилась в суд. Она просила взыскать с управляющей компании 758 800 рублей за ремонт автомобиля, 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф. Кушвинский районный суд удовлетворил иск лишь частично. Размер компенсации морального вреда был снижен до 2 тысяч рублей, средства на ремонт автомобиля женщина получит в полном объеме. Кроме того, компания выплатит штраф в размере 380 400 рублей. Областной суд оставил решение суда нижестоящей инстанции без изменений.