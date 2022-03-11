Томск, 11 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Объём валового регионального продукта (ВРП) Томской области за 2020 год составил 556,9 млрд рублей. Индекс физического объёма ВРП относительно 2019 года составил 93%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

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Наибольшую долю в объёме ВРП занимают такие отрасли, как добыча полезных ископаемых (17,8%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (11,3%) обрабатывающие производства (11%), торговля оптовая и розничная и так далее.

«Валовой региональный продукт в расчёте на душу населения составил в Томской области за 2020 год 518,2 тыс. рублей. В рейтинге регионов Сибирского федерального округа Томская область по данному показателю занимала 3 место после Красноярского края и Иркутской области», — отметили в службе статистики.

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