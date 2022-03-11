Уфа, 11 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. 11-летний мальчик пострадал в результате наезда на него автомобиля в Башкирии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГИББД по региону.

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Сообщается, что днем 10 марта в г. Нефтекамск на ул. Дорожная автомобиль «BMW», за рулем которого находилась 40-летняя женщина, наехал на 11-летнего пешехода.

В итоге ребенок получил телесные повреждения.

Отмечается, что ребенок находился без сопровождения взрослых. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на трассе опрокинулся автомобиль.