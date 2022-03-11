Вашингтон, 11 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Сети опубликовали постер третьего сезона сериала «Пацаны». Изображение доступно на официальной странице шоу в Instagram.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

https://www.instagram.com/p/Ca7kdeYBT_C/

На постере показан один из главных персонажей сериала Бутчер (Карл Урбан) со светящимися глазами. По мнению пользователей, это означает, что герой Урбана приобретёт суперспособности, несмотря на свою неприязнь к их носителям.

«Похоже, пацаны примут «Препарат V», как это было в комиксах», — предполагает more.vdg.

«Я думаю, это означает, что Мясник получит какую-то суперсилу», — считает anu96bhav.

«Пацаны собираются сделать глоток этого голубого сока, чтобы уладить отношения с Хоумлендером», — шутит saam_nariman_.

ИА REGNUM напоминает, что премьера супергеройского веб-сериала Эрика Крипке «Пацаны» состоялась в 2019 году на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Дата выхода третьего сезона шоу пока неизвестна.