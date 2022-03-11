Стокгольм, , 12:10 — REGNUM В ночь на 11 марта лидеры Евросоюза собрались в Версале, месте, где бесславно закончилась Первая мировая война. После саммита к шведским журналистам вышла премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, которая поделилась первичными итогами двухдневной встречи, передает телеканал SVT.

Магдалена Андерссон Socialdemokraterna.se

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Первоначально встреча задумывалась как площадка для обсуждения экономических последствий пандемии коронавируса. Однако тема поменялась, после начала спецоперации России на Украине.

Как пишут шведские журналисты, одной из главных новостных заголовков стали слова премьер-министра Швеции Андерссон, которая заявила, что ее страна не останется в стороне, если какой-либо стране ЕС будет угрожать опасность.

«Безусловно, мы вступимся», — заявила премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.