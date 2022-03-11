Москва, 11 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Милиции ДНР и ЛНР необходимо обеспечить большую боеспособность. Об этом 11 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

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"На фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину со всех сторон… по-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется, об этом сегодня было не раз сказано, у нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы», — заявил Шойгу.

Кроме того, по его словам, у российских сил и сил ДНР и ЛНР скопилось «большое количество оружия, украинского оружия», в том числе танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много артиллерии.

«Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой Республикам, милиции, для того чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик», — указал он.