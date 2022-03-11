Стокгольм, 11 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В случае войны в Швеции гражданские автомобили могут использоваться вооруженными силами страны для обеспечения нужд обороны. Уже сейчас, в условиях мирного времени, такая потребность значительно возрастает с момента принятия решения в 2015 году. Об этом 11 марта сообщил шведский телеканал SVT.

Peter Fristedt Шведские солдаты

Сколько именно автомобилей гражданского назначения получили вооруженные силы Швеции, не известно.

«Данная информация засекречена», — прокомментировал журналистам Микаэль Мальм из департамента вооруженных сил Швеции по обеспечению тотальной обороны.

Отмечается, что ведомство начало составлять списки гражданских автомобилей, необходимых для выполнения задач по обеспечению обороноспособности Швеции, с 2017 года после 20-летнего перерыва. С тех пор потребность в гражданских авто только возрастает.