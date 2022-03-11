Борисоглебский, Ярославская область, 11 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева назвала ошибкой выдвижение кандидатом на должность главы Борисоглебского района Ярославской области Айнаш Кисляковой. Об этом она заявила на внеочередном заседании регионального парламента.

Областная дума Ольга Секачева

По словам депутата, выступить её попросили избиратели.

«Сейчас, поверьте, у меня и у многих других, а у меня — особенно, просто разрывается телефон от того, на сколько правительство необдуманно и необоснованно подошло к выбору главы. Никто не посоветовался с народом, никто не посоветовался с людьми, которые имеют авторитет. Губернатор, насколько мне известно, поддержал кандидатуру Кисляковой Айнаш Абдикадыровны. Именно она в районе, к сожалению, не пользуется авторитетом», — заявила Ольга Секачева.

Народная избранница отметила, что жители района уже начали собирать подписи против поддержки этого кандидата.

«Я понимаю, что руководит у нас правящая партия «Единая Россия». Но! Народ спрашивает — кто дал право депутатам решать за нас? Почему человека, у которого вообще нет авторитета, я не буду сейчас уподобляться и перечислять то, что говорит народ, но поверьте — это реально так. Да, она сейчас возглавляет районные собрания представителей, да, они выиграли со своими депутатами и правили бал в районе два года. Но то, что они руководили, то, что они проводили — народ не одобрял», — подчеркнула депутат.

В конце своего выступления Ольга Секачева признала, что изменить сейчас вряд ли что-то возможно.

«Я понимаю, что изменить решение — вряд ли кто. Но я хочу, чтобы вы понимали — это огромная ошибка. И так плевать на мнение людей нельзя», — заключила депутат.

Выборы главы пройдут в Борисоглебском районе 16 марта. Избирать главу будут депутаты местного совета.