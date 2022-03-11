Осло, 11 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Компания из Норвегии Yara, являющаяся одним из наиболее крупных в мире поставщиков минеральных удобрений, сообщила о том, что она прекращает закупки у нескольких компаний из России из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 11 марта говорится в сообщении биржи Осло.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

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«В результате дополнительных санкций ЕС, введенных 9 марта 2022 года, Yara прекратила закупки у поставщиков, связанных с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями России», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в данный момент норвежская компания занимается пересмотром подробного объема и влияния санкционных мер против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фонд Эрмитажа в Великобритании (HFUK) приостанавливает всю свою деятельность из-за специальной операции России на территории Украины.