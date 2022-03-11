Вашингтон, 11 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Американская исполнительница Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) и британская певица Дуа Липа дополнили недавнюю песню Sweetest Pie видеоклипом. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Megan Thee Stallion 11 марта.

Скриншот YouTube Megan Thee Stallion и Дуа Липа

В клипе артистки примеряют на себя образы хранительниц загадочного леса, похищающих случайно оказавшихся там людей. Режиссёром работы выступил популярный клипмейкер Дэйв Мейерс.

Напомним, что 29 октября 2021 года Megan Thee Stallion представила новый мини-альбом Something For Thee Hotties. Релиз включил в себя 19 композиций, частью из которых стали совместные работы с другими музыкантами.