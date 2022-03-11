В Подмосковье осквернили памятник павшим в Великой Отечественной войне
Истра, Московская область, 11 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Памятник павшим в Великой Отечественной войне осквернён в деревне Никулино Московской области. Проверку в связи с инцидентом проводят прокуратура и следственный комитет, говорится в опубликованных 11 марта сообщениях ведомств.
Отмечается, что неизвестные нарисовали на памятнике фашистскую символику аэрозольной краской. Истринская городская прокуратура провела проверку.
«Материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) направлены в следственный орган», — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.
Следственный отдел по городу Истре проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица. Уточняется, что памятник осквернили 17 февраля.
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