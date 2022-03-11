Истра, Московская область, 11 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Памятник павшим в Великой Отечественной войне осквернён в деревне Никулино Московской области. Проверку в связи с инцидентом проводят прокуратура и следственный комитет, говорится в опубликованных 11 марта сообщениях ведомств.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Азаполье

Отмечается, что неизвестные нарисовали на памятнике фашистскую символику аэрозольной краской. Истринская городская прокуратура провела проверку.

«Материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) направлены в следственный орган», — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.

Следственный отдел по городу Истре проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица. Уточняется, что памятник осквернили 17 февраля.

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