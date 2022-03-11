Степанакерт, 11 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) Азербайджана в течение 11 марта стреляли в направлении села Хнапат в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Около 10:20, по предварительным данным, азербайджанская сторона выпустила два снаряда из 120 минометов калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, снаряды упали возле местной школы. Инцидент обошёлся без жертв.

Также сообщается, что азербайджанские военнослужащие обращаются к жителям села Тагавард по громкоговорителям, угрожают и требуют уйти из населенного пункта. Ранее аналогичные угрозы звучали для жителей села Храморт.

Стоит отметить, что в Нагорном Карабахе в последнее время наблюдается эскалация конфликта. Азербайджанских военнослужащих в последние дни обвиняют в наращивании интенсивности обстрелов. Кроме того, население Карабаха с 8 марта остаётся без газа, так как Баку не позволяет устранить аварию на газопроводе.