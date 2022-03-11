Якутск, 11 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Жители России могут негативно отреагировать на то, что выборы в стране будут проходить в условиях более жёстких ограничений. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 11 марта политолог из Якутии Андрей Данилов, пояснив, что избирательной системе РФ необходима небольшая демократизация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные ящики системы онлайн-голосования

«Те меры, которые предлагают сейчас, это наступление на избирательные права граждан. Институт членов избирательных комиссий с совещательным голосом давал возможность оппозиции хоть как-то влиять на сам процесс выборов, в отличии от выдвижения наблюдателей, которое в последние годы было довольно сложным, списки должны были составляться заранее и так далее», — считает эксперт.

Политолог предложил не отталкиваться от нормы и количества избирателей, создания участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, так как в результате может возникнуть усиление недоверия к институту выборов.

«У нас итак низкая явка около 30−40%, лет пять назад было высокое протестное голосование. Если мы будем продолжать, это грозит социальным взрывом. Нужно менять курс страны, который на сегодняшний день поворачивает не туда. Демократия хотя бы на муниципальном уровне нужна и необходима», — подытожил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне осложнившейся ситуации в экономике России не стоит менять законодательство о выборах, также отметил эксперт.