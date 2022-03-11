Москва, 11 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!». Как отмечается в заявлении группы, «сегодня решение президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах. Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях».

(сс) Z

«Мы хотим помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а также сообщества в социальных сетях и мессенджере, — отмечается в обращении. — Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы! Поделиться своими идеями — как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину!».

К проекту приглашают присоединиться всех неравнодушных жителей России, а лучших отметить подарками и сувенирами. Контент собирается на сайте https://zanamipravda.ru/, занамиправда.рф, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», и мессенджереTelegram.