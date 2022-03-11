Москва, 11 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Сегодня и предыдущие две недели отлично видно, что YouTube стал гораздо более агрессивным. Канал ангажирован по повестке противодействия Российской Федерации и гражданам России, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия») Артём Кирьянов.

(сс) Esther Vargas Youtube

«Это, конечно, не может не вызывать справедливого возмущения. Надо сказать, что это не какое-то неожиданное нарушение. Это системная политика канала YouTube в России, который в течение целого ряда лет не прислушивался к требованиям Роскомнадзора.

В частности, Роскомнадзор ранее удалил более 2,5 тысячи материалов. На видеохостинге появляется огромное количество материалов с призывами к участию в несанкционированных митингах, в массовых мероприятиях против действий Российской Федерации.

Также на канале появляется огромное количество фейков, недостоверной информации о ситуации со специальной военной операцией России по защите Донбасса, по ситуации и обстановке на Украине, в ДНР и ДНР.

Соответственно, это деструктивный контент, контент, разжигающий ненависть, контент противоправный, и его необходимо блокировать. Считаю, что у Роскомнадзора есть все механизмы, данные законодателями, для блокировки канала.

Сейчас речь уже идет о применении крайних мер к YouTube, то есть блокирование и недопущение возможности работы видеохостинга в русском сегменте интернета на территории России.

Не только YouTube сегодня «отличился». Буквально сейчас, на пленарном заседании Госдумы, обсудили ситуацию в компании Meta, которая, по некоторым данным, меняет свою политику, узаконивает в соцсетях геноцид, призывает к убийству лидеров России и Белоруссии и перестает блокировать экстремистские и националистические высказывания.

По этому поводу депутаты Госдумы РФ приняли решение обратиться к генеральному прокурору РФ с тем, чтобы была дана правовая оценка действиям компании Meta, ее подразделениям и действиям конкретных лиц, которые стоят за этой компанией.

Такая правовая оценка, конечно, нужна, и нужны меры противодействия, которые, с одной стороны, есть у Роскомнадзора. И они уже применяются по отношению к Facebook.

И, с другой стороны, нужны меры международного правого воздействия, которые по инициативе Генпрокуратуры РФ могут быть предприняты от имени Российской Федерации,», — высказал свое мнение. Артём Кирьянов.

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