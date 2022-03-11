Чебоксары, 11 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Шемуршинском районе Чувашии из-за неисправности насоса произошёл разлив канализационных вод в селе Шемурша. В настоящее время насос заменили, утечку устранили. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Чувашии.

Иван Шилов, ИА REGNUM Объекты ЖКХ

В ведомстве отмечают, что в районном центре Шемуршинского района — селе Шемурша — произошёл аварийный сброс неочищенных сточных вод с канализационной насосной станции № 1 по улице Ленина. Уточняется, что причиной стал «выход из строя перекачивающего насоса».

В министерстве со ссылкой на администрацию муниципалитета сообщают, что неисправный насос заменён на новый, и «в настоящее время утечка канализационных вод в овраг устранена».

«По факту несоблюдения экологических требований при эксплуатации канализационной насосной станции № 1 ООО «ЖКХ» и его руководитель будут привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии специалисты из надзорных ведомств и органов власти заявили о проверке информации о гибели рыбы в реке Кукшум.

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