Магас, 11 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Ингушетии простились с жителем селения Кантышево Назрановского района Ибрагимом Газиковым, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине. За героизм, проявленный в борьбе с нацизмом, он удостоен ордена Мужества.

Флаг Ингушетии

«21-летний рядовой погиб в ходе спецоперации при исполнении воинского долга, защищая интересы Родины. Погибшему на Украине военнослужащему из Ингушетии присвоен орден Мужества посмертно»,— сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Родителям воина выразил соболезнования и вручил награду представитель командования Северного Флота. Зачитав указ президента РФ Владимира Путина о присвоении ордена Мужества рядовому-гранатометчику Ибрагиму Газикову, он поблагодарил родителей за воспитание «настоящего солдата, который не бросил своих товарищей в опасности и ценой собственной жизни спас друзей, сослуживцев».