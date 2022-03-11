Москва, 11 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о передаче Донецкой и Луганской Народной Республикам (ЛНР и ДНР) трофейного оружия западного производства киевских боевиков поддержал 11 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания российского Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу и Владимир Путин

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При этом Шойгу уточнил, что в число таких вооружений входят переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), противотанковые управляемые ракеты, а также танки и стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что в военной спецоперации России на Украине могут быть задействованы добровольцы.