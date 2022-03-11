Кызыл, 11 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Туве заболеваемость туберкулёзом в 2021 году вырос на 42,4% по сравнению с 2020 годом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, уровень заболеваемость в 3,7 раза превышает средние показатели по стране.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

Всего за год на учёт взято 405 больных, умерли 110 человек. Рост числа пациентов отмечен в 14 районах республики.

«Наиболее высокие, превышающие среднереспубликанские, показатели отмечены в Тес-Хемском (в 6,4 раза), Монгун-Тайгинском (в 3,9 раза), Тандинском (в 2,4 раза), Дзун-Хемчикском (в 1,8 раза) кожуунах», — отметили в правительстве.

В связи с этим март 2022 года объявлен в республике месяцем борьбы с туберкулёзом. Минздрав Тувы в настоящее время разрабатывает долгосрочную региональную программу по борьбе с этим заболеванием, в рамках которой будет построено новое здание противотуберкулёзного диспансера.