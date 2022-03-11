Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Популярная языковая школа Language Link продавала в Санкт-Петербурге сертификаты о владении русским языком без сдачи соответствующего экзамена. Об этом сообщили 11 марта в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

rafabordes Подделка

В отношении организации провели проверку на соответствии информации, размещенной на сайте языковой школы, законам Российской Федерации. Возможность приобрести сертификат о владении русским языком нарушает законодательство страны, в связи с чем в отношении образовательной организации был выдвинут административный иск.

Дело было рассмотрено в Приморском районном суде. По результатам заседания, информация о продаже сертификатов, размещённая на сайте школы, была признана запрещённой к распространению на территории РФ.

Ранее в Петербурге задержали участника незаконной антивоенной акции, гражданина США Александера Томаса Чэдвелла. Он является сотрудником указанной языковой школы.