Москва, 11 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Большинство жителей России (76%) положительно оценивают работу президента страны Владимира Путина, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

На вопрос, глава государства на своем посту работает скорее хорошо или скорее плохо, 76% опрошенных ответили, что хорошо, 13% — считают, что плохо, 11% — затруднились с ответом.

Также 75% респондентов признались, что доверяют Путину, 16% — не доверяют, 9% — затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. Жителей России старше 18 лет. Опрос был проведен 4−6 марта 2022 года методом интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.