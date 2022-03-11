Москва, 11 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Более 16 тыс. добровольцев из стран Ближнего Востока подали заявки, они хотят защищать ДНР и ЛНР. Об этом 11 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности.

Минобороны России Сергей Шойгу

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«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество из стран Ближнего Востока: уже более 16 тыс. заявок», — заявил Шойгу.

«Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM) в самое сложное время, в последние десять лет», — указал он.