Москва, 11 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Население России не останется без смартфонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал данные The Financial Times о том, что крупнейшие китайские производители смартфонов почти в два раза сокращают свои поставки в Россию.

Смартфон

«В данной ситуации не следует поддаваться панике. Китай, как правило, занимает выжидательную позицию и не принимает скоропалительных решений. К тому же в России есть значительные товарные запасы. Население не останется без смартфонов, — сказал Чеглов. — Да, цены на телефоны в ближайшее время вырастут и останутся на этом уровне, пока не будут налажены поставки по железной дороге. Также для нормализации цен необходима стабилизация ситуации с курсом рубля. Китай крайне заинтересован занять доли российского рынка, принадлежавшие Apple и Samsung. Возможно, нам удастся договориться с КНР о расчётах в юанях и по льготному курсу и наладить дополнительные торговые связи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, китайские бренды смартфонов на российском рынке занимают около 60%.