Владивосток, 11 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Приморье в 2022 году в программу капитального ремонта вошли 415 многоквартирных домов. Часть подрядчиков уже определена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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По программе в домах отремонтируют 222 крыши, 113 внутридомовых инженерных сетей, 25 фасадов. Продолжится ускоренная замена лифтов. Наибольшее их количество заменят во Владивостоке — 252 лифта в 100 домах. Новые лифты смонтируют в домах Арсеньева, Большого Камня и Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии увеличен объём финансирования региональной программы капитального ремонта многоэтажек. Если в 2021 году было предусмотрено почти 1,072 млрд рублей, то в 2022 году сумма увеличилась на 139 млн рублей и превышает 1,211 млрд рублей.