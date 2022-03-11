Таллин, , 11:25 — REGNUM Городские власти столицы Эстонии выразили недовольство тем, как распределяются по стране украинские беженцы, которых в Таллине становится слишком много и это уже влияет на инфраструктуру и удобства горожан.

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Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV+ в своем репортаже.

Кроме того, мэрия не скрывает, что считает низким уровень государственной помощи беженцам, и ждет от правительства конкретных решений в этом вопросе.

Государство планировало принять до 10 000 беженцев, однако в Эстонию прибыло уже более 12 000 человек, из которых 3 000 пересекают Эстонию транзитом. Подавляющее большинство прибывающих остается в Таллине. Таким образом, в Таллине находится около 80% беженцев, в Тарту где-то 20%.

«Совсем немного людей находится в других городах. Мы занимаемся сейчас разгрузкой Таллина, чтобы на Таллинский центр приема беженцев не было такой нагрузки, которую мы уже наблюдаем. Мы уже сейчас просим автобусы направляться в другие центры приема, а не в столицу», — пояснила руководитель кризисной помощи Департамента социального страхования Кайса Юпрус-Тали.

Проблема состоит не только в перегрузке столичного центра приема беженцев, но и в количествах мест, которые Таллин может предложить.

«Вчера выяснилось, что места, которые государство подготовило в отелях, закончились. Должен быть последующий план на случай, когда количество беженцев начнет значительно увеличиваться», — прокомментировал ситуацию мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт.

Кылварт добавил, что нереалистично ожидать, что люди после месяца проживания в чужой стране самостоятельно смогут найти себе жилье.

В отелях беженцы смогут жить всего месяц, конкретного плана дальнейшего размещения пока нет, сообщили журналисты. Министр социальной защиты Сигне Рийсало уже заявила, что «нам придется рассматривать не совсем удобные места в качестве первичного места размещения».

Затруднения с размещением украинских беженцев она объяснила и тем, что гораздо сложнее найти для таких людей постоянное место жительство, а не временное.