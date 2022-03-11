Бразилиа, 11 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о повышении цен на бензин с 10 марта на 18,8%. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

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При таком росте средняя цена бензина на заправках будет составлять 1,4 доллара США за литр, а дизельного топлива — 1,3 доллара. Активный рост цен на топливо начался в Бразилии ещё в январе 2021 года, но мартовское повышение стало самым резким за два года.

Всего с января 2021 года компания повысила 13 раз подряд, суммарно за последний год цена выросла на 46%. Рост цен на топливо уже привёл к общему росту цен по стране. По данным компании, последнее повышение стало ответом на общемировой рост цен на топливо, вызванный конфликтом в Восточной Европе.