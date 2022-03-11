Бухарест, , 11:24 — REGNUM Правительство Румынии разработало план по выделению одноразовой материальной помощи в размере 2000 леев ($444) малоимущим мамам новорожденных детей, появившихся на свет в румынских роддомах. Об этом 11 марта сообщает бухарестская газета Adevarul.

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Как заявила румынский министр по делам семьи Габриела Фиря, указанные средства будут взяты из европейских фондов. Общая сумма выделяемой помощи составляет более 12 млн евро.

«Соискатели получат не наличные деньги, а социальные ваучеры, — уточнила министр. — Эти ваучеры можно будет использовать исключительно на покупку продуктов для малышей».

Сколько именно рожениц смогут рассчитывать на соответствующую помощь, не сообщается. По некоторым данным, в настоящее время в Румынии за чертой бедности проживают до 700 тыс. молодых мам.