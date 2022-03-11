Уфа, 11 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Экс-начальника отдела нефтяной компании осудили за покушение на получение незаконного вознаграждения в Уфе. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Суд

В суде было установлено, что фигурант уголовного дела исполнял обязанности начальника отдела нефтяной компании.

«В период с февраля по декабрь 2020 года, действуя через посредников, довел до руководителя коммерческой организации предложение оказать содействие в заключении контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту нефтепромыслового оборудования и беспрепятственном принятии выполненных работ за незаконное вознаграждение в размере 8,5% от цены контракта, то есть 81,7 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Одного из подельников обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Башкирии во время получения в конце 2020 года первой части незаконного вознаграждения в размере 15 млн рублей.

Отмечается, что в суде посредники сознались в содеянном, а их сообщник свою вину признал частично.

В результате суд приговорил получателя незаконного вознаграждения к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его сообщник был приговорен к аналогичному сроку условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года.

Сообщается, что уголовное дело в отношении одного из посредников было прекращено по примечанию к ст. 204.1 УК России в связи с активным способствованием в его раскрытии.