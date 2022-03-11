Якутск, 11 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. На фоне осложнившейся ситуации в экономике России не стоит менять законодательство о выборах. Такое мнение высказал 11 марта корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Андрей Данилов.

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«Я всегда утверждал и утверждаю, что всё определяет экономика. На фоне таких серьёзных изменений в экономике заниматься избирательным законодательством по меньшей мере необоснованно. Сегодня, когда страна находится в тяжелейшем положении, оно усугубляется, и люди уже ощутили на себе по крайней отсутствие некоторых товаров, заниматься перекраиванием выборного законодательства — дело не первой важности. Для начала нужно обеспечить продовольственную безопасность страны», — сказал эксперт.

Он считает, что, не смотря на способность России обеспечить себя продуктами питания, первым делом ей стоит обезопасить своё население в бытовых вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ 10 марта во втором, основном чтении приняла законопроект о дистанционном голосовании. Документ был существенно доработан.