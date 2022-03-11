Белгород, 11 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Водитель иномарки спровоцировал ДТП у частного дома на улице Корочанской в Белгороде — участники аварии повредили газовую трубу, сообщили ИА REGNUM 11 марта в пресс-службе регионального УМВД.

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По предварительным данным, вечером 10 марта водитель Ford не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он создал помеху в движении Renault Logan, из-за чего водитель Renault вынужден был уходить от столкновения — автомобиль налетел на газовую трубу на обочине. Сам Ford сначала столкнулся с «ГАЗом», а затем тоже наехал на газовое оборудование.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель Ford от прохождения медицинского освидетельствования отказался, в отношении него составлен административный протокол.