Горно-Алтайск, 11 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске начались работы по укреплению береговой линии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, до десяти единиц техники задействовано для возведения дамб.

Администрация Горно-Алтайска Возведение защитных дамб в Горно-Алтайске

Тем временем, специалисты проверяют работоспособность водозаборных сооружений — шандоров, необходимыъ регулирования уровня воды в водоёмах.

«Ряд мероприятий будет проведен на ручьях и родниках в районе Каяса. На минувшей неделе проводились работы в микрорайонах города — Байат, Кучияк, Гардинка. В ближайшее время пройдет очистка водоотводных кюветов», — добавили в мэрии.

Как отмечается, масштабные работы по защите города от паводков проводятся с 2014 года.