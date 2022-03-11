Тюмень, , 11:21 — REGNUM В центре Тюмени 11 марта без отопления остались 93 здания, среди которых жилые дома, три школы, четыре детских сада, больница. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Тюмень Иван Шилов © ИА REGNUM

Отключение произошло по причине повреждения тепломагистрали на улице Республики, 65, которое произошло поздно вечером 10 марта.

Как пояснили изданию в «Урало-Сибирской энергетической компании», ночью проводились земляные работы по поиску места технологического повреждения, после чего сотрудники УСТЭК приступили к откачке воды из повреждённого участка тепломагистрали.

Тепло в дома тюменцев обещают дать до 19:00 (17:00 мск) 11 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта в целом по Тюменской области ночью столбик термометра опустился до — 25… — 35 °C, днём до — 12… — 22 °C. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.

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