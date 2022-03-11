Тюмень, 11 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В центре Тюмени 11 марта без отопления остались 93 здания, среди которых жилые дома, три школы, четыре детских сада, больница. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Отключение произошло по причине повреждения тепломагистрали на улице Республики, 65, которое произошло поздно вечером 10 марта.

Как пояснили изданию в «Урало-Сибирской энергетической компании», ночью проводились земляные работы по поиску места технологического повреждения, после чего сотрудники УСТЭК приступили к откачке воды из повреждённого участка тепломагистрали.

Тепло в дома тюменцев обещают дать до 19:00 (17:00 мск) 11 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта в целом по Тюменской области ночью столбик термометра опустился до — 25… — 35 °C, днём до — 12… — 22 °C. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с.