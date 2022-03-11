Москва, 11 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, где у него пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 11 марта сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Белорусская делегация уже в Кремле. В ожидании начала переговоров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет белорусского лидера Александра Лукашенко прибыл в Москву.