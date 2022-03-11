Москва, 11 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Джизус (Владислав Кожихов) объявил о переносе выхода новой пластинки. Соответствующая история появилась на странице артиста в Instagram вечером 10 марта.

Скриншот YouTube Джизус

«Выход альбома переносится. Мы обязательно его выпустим, но не сейчас» — написал артист. Новая дата премьеры в настоящее время неизвестна.

Ранее стало известно о том, что Джизус изменил название предстоящего альбома. Так, будущий релиз будет называться «Альбом без названия».