Магнитогорск, Челябинская область, 11 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области учащихся одного из колледжей направили на опасные работы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Поводом для проверки по факту привлечения несовершеннолетних к такой деятельности стали публикации СМИ. Установлено, что 10 марта они чистили кровлю образовательного учреждения от снега и наледи. При этом подростки были на уровне второго этажа на неогороженной крыше без соответствующего крепления, что угрожало их жизни и здоровью.

Прокуратура внесла руководству колледжа представление. Виновных привлекут к ответственности.