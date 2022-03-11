Вашингтон, 11 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Пользователи из России пишут тысячи комментариев на русском под последними постами Instagram-аккаунта Белого дома. Об этом 11 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Marineband.usmc.mil Белый дом

https://www.instagram.com/p/Ca8ahTXoXTi/

За несколько часов под публикацией о встрече президента Джо Байдена с президентом Колумбии Иваном Дуке россияне оставили более 36 тыс. комментариев. Кто-то желает друг друг удачного дня, а кто-то «троллит» правительство США.

«О, как оказывается проект «Дом-2» трансформировался», — шутит karter__landen.

«А у нас в России газ. А у вас?» — спрашивает _someti_23mes_.

«Берет гордость за наши кнопочные войска!» — поделился yuriy_iniy.

По словам самих пользователей, это уже не первая «атака» комментариями страницы Белого дома в соцсети. В более ранних постах россияне делились друг с другом кулинарными рецептами и даже искали «невест» своим питомцам.